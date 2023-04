Samu dopo Amici vola a New York, borsa di studio da Maria De Filippi

Samu volerà a New York per affinare ancora il suo talento nel ballo. La sorpresa è giunta nel daytime di oggi del talent Amici 22 in cui si è assistito ad un momento molto emozionante. Durante l’eliminazione dell’allievo monrealese Samuele Segreto, meglio noto come Samu, non solo lui ma anche gli altri allievi si sono commossi fino alle lacrime, in particolare Mattia, che aveva legato molto con lui.

Dopo i saluti e i commenti a caldo su quanto successo nel serale che ha visto l’eliminazione di Samu, Maria De Filippi ha riservato una bellissima sorpresa al ballerino e attore di Monreale: un video della prestigiosa Ailey School di New York che gli ha proposto una borsa di studio di un anno intero, valida per l’anno accademico 2023/2024.

La Ailey School, fondata dal celebre coreografo Alvin Ailey, è una delle scuole di danza più famose e competitive al mondo, in grado di formare ballerini in tutti gli stili di danza, anche quelli più ricercati e particolari. Questa borsa di studio darà a Samu l’opportunità di approfondire la sua formazione e diventare un ballerino davvero versatile, pronto per il mondo dello spettacolo.

Samu, solo 18 anni ma già una carriera avviata, è apparso visibilmente felice e commosso per questa occasione unica nella vita, che lo porterà a partire per gli Stati Uniti a settembre. Si tratta di un altro importante traguardo per questo giovane talento che, senza dubbio, merita questa incredibile opportunità.

Noi monrealesi auguriamo a Samu un grande in bocca al lupo per questo nuovo capitolo della sua carriera, siamo certi che saprà cogliere al meglio questa occasione per crescere e diventare sempre più grande nella danza.

