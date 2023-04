Colpo della New Gica Monreale, le monrealesi trionfano contro la Sigel Seap Marsala

La New Gica Monreale continua la sua striscia di successi. Le ragazze hanno fatto il colpo grosso nella gara contro la Sigel Seap Marsala fino a oggi imbattuta. La partita si è tenuta nella palestra della scuola Margherita di Navarra a Pioppo. Il pubblico ha risposto all’invito del presidente Carlo Giannetto ed è giunto numerosissimo per assistere alla partita.

La gara è stata molto delicata poiché metteva a confronto la seconda e la prima squadra in classifica del campionato di serie D girone A. Le ragazze della Gica, che avevano perso la partita di andata contro la Sigel Seap Marsala, si sono presentate determinate e pronte a difendere il loro secondo posto in classifica. Grazie al supporto costante dei propri tifosi, le ragazze della Gica hanno ottenuto un risultato eloquente: 3 set a 0 con parziali di 25-16, 25-19 e 25-11.

Fin dalle prime battute si è potuto notare l’alto contenuto tecnico delle azioni messe in campo dalla squadra di casa, che ha preso il sopravvento lasciando ben poco alle atlete marsalesi. Anche i continui cambi da parte dell’allenatore della Sigel Seap Marsala non sono stati sufficienti per contrastare la determinazione delle ragazze della Gica, che hanno dimostrato grande efficacia nelle battute, creando difficoltà alla ricezione avversaria.

Il presidente Carlo Giannetto ha fatto i complimenti alle sue ragazze, all’allenatore e al pubblico di casa, ma ha anche sottolineato l’importanza di non adagiarsi nell’entusiasmo. Infatti, nonostante la vittoria, la squadra dovrà rimanere concentrata in vista delle prossime insidiose gare contro le squadre che le seguono da vicino in classifica. E’ stata una grande prestazione della New Gica Monreale, che ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per continuare a primeggiare nel campionato di serie D girone A.

