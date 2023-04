“Grisì da vivere”, l’associazione che porta la Pasqua nelle case degli abitanti del paese

Domenica scorsa, l’associazione “Grisì da vivere”, in sinergia con l’amministrazione comunale nelle persone del sindaco Alberto arcidiacono dall’assessore Giuliano e del consigliere Mannino, nell’ambito delle celebrazioni pasquali, l’associazione “Grisì da vivere” ha organizzato un’iniziativa particolare in collaborazione con l’amministrazione comunale. L’associazione ha donato colombe pasquali agli ammalati e uova di cioccolata a tutti i bambini del paese, come augurio di una serena Pasqua.

Una iniziativa nata già lo scorso anno che ha ottenuto l’apprezzamento dei più piccoli, felici di ricevere all’uscio della propria casa il simbolo pasquale. L’Associazione Grisì da vivere si dedica infatti a molteplici iniziative rivolte alla promozione del territorio e della cultura locale. Grazie alle sue attività, l’Associazione è diventata un punto di riferimento per la comunità locale, che partecipa con entusiasmo a tutte le manifestazioni organizzate.

“L’associazione – dice in una nota – ringrazia l’assessore Antonella Giuliano intervenuta nella distribuzione porta a porta delle uova pasquali, il consigliere Mannino e il sindaco Alberto Arcidiacono ed augura una buona e felice Pasqua”.

Potrebbe interessarti anche: