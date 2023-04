Monreale, ripulita la galleria in contrada Cirba

“Grazie al personale di Ecolandia è stata ripulita la galleria in contrada Cirba, un enorme lavoro di pulizia”, commenta l’assessore all’igiene urbana Antonella Giuliano.

“Come amministrazione – aggiunge – stiamo mettendo in campo tutti gli strumenti a nostra disposizione per azzerare i punti focali di abbandono selvaggio. Non intendiamo arrenderci al degrado, anzi, possiamo preannunciare alla città che è nostro intendimento intensificare quanto più i controlli sul territorio, affinchè si attui un’azione deterrente verso le condotte illecite di incivili e sporcaccioni. Lo dobbiamo ai contribuenti virtuosi e a Monreale”.

