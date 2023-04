Monreale, prende forma il programma della festa del SS Crocifisso: concerti, eventi e sfilate

Sta lentamente prendendo forma il programma della prossima festa del Santissimo Crocifisso di Monreale, che si svolgerà dal 28 aprile al 3 maggio. L’amministrazione comunale sta lavorando alacremente duramente per organizzare una serie di eventi che attireranno visitatori da ogni parte della Sicilia e non solo.

Sebbene l’amministrazione sia stata al momento piuttosto discreta riguardo agli artisti che si esibiranno durante la festa, le informazioni disponibili sull’albo Pretorio comunale indicano che ci saranno concerti di gruppi folkloristici itineranti, bande musicali e giochi pirotecnici. Inoltre, si prevedono anche esibizioni sportive e sfilate di moda.

Sarà anche quella del 2023 un’edizione nel nome del “patruzzu Amurusu” tanto amato dai monrealesi. La processione del simulacro del Santissimo Crocifisso per le vie della città sarà infatti, come avviene da secoli, il momento clou della festa, ma non mancheranno sorprese nei giorni precedenti, in particolare il primo e il secondo maggio.

Ci saranno cantanti che si esibiranno in Piazza Vittorio Emanuele e, probabilmente, anche in Piazza Spasimo. Saranno presenti anche cover band e, con molta probabilità, nomi altisonanti della musica italiana saliranno sul palco durante i giorni della festa del primo e del 2 maggio, come di consueto. Non mancheranno di certo le sorprese.

L’amministrazione comunale pubblicherà presto il programma definitivo dei festeggiamenti, ma già adesso si può dire che la 397ª edizione della festa del Santissimo Crocifisso di Monreale sarà un evento straordinario, come ogni anni, da non perdere per chiunque si trovi in Sicilia.

