“Dal Pianeta al Suono”, a Monreale si presenta il libro interattivo che porta alla scoperta dei suoni della Natura

MONREALE – Si terrà giovedì 20 aprile alle ore 16,30 presso il Salone Casa Cultura Santa Caterina la presentazione del libro interattivo “Dal Pianeta al Suono”. L’iniziativa è stata promossa dagli assessori Letizia Sardisco e Fabrizio Lo Verso in occasione della Giornata Mondiale del libro che quest’anno ricade domenica 23 Aprile.

Il libro, di Mariolina Emma Zitta, è una collezione inedita di oggetti sonori in materiali di natura raccolti, costruiti e suonati dall’autrice. Contenente 192 pagine di splendide immagini, fotografate da Sergio Smerieri, “Dal Pianeta al Suono” è un volume affascinante da guardare, leggere e ascoltare.

Grazie ai QR Code, distribuiti all’interno del libro, si può accedere ai contenuti audio e video eseguiti dall’autrice. I testi di Mariolina Emma Zitta, con contributi di esperti nella ricerca sonora, raccontano la sua straordinaria avventura alla scoperta dei suoni creati con i materiali che la Natura ci offre, risalendo così alle origini della musica.

L’evento, coordinato dallo staff della Biblioteca comunale, rappresenta un’occasione di straordinaria unicità per gli appassionati di musica e di libri interattivi. La presentazione del libro sonoro “Dal Pianeta il Suono” è un’esperienza che coinvolge i sensi e le emozioni, portando il lettore in un viaggio alla scoperta dei suoni della Natura. L’amministrazione comunale ha organizzato l’evento nell’ambito degli eventi legati al Patto per la Lettura, promuovendo la cultura e l’importanza della lettura nella nostra società. La Biblioteca Santa Caterina sarà il luogo di incontro per tutti coloro che vorranno partecipare alla presentazione del libro interattivo “Dal Pianeta al Suono” e scoprire un’esperienza unica e coinvolgente.

