Gerry Lupo apre MonrealBike, il mondo delle bici a portata di mano a Monreale

Domenica 16 aprile, il monrealese Gerry Lupo ha inaugurato la sua nuova officina specializzata in biciclette, MonrealBike, in via Venero a Monreale. A soli 25 anni, Gerry ha deciso di investire nella sua passione per le biciclette e ha aperto un’attività unica in città, attirando l’attenzione di tutti gli appassionati di ciclismo.

Gerry Lupo è un ciclista agonista specializzato in mountain bike e ha trasformato la sua passione in un mestiere. Va in bici infatti da quando aveva 14 anni e corre in mountain bike da 2 anni. Ha frequentato diversi corsi presso Bike Italia, acquisendo competenze specifiche nel settore.

Cosa offre MonrealBike ai suoi clienti

MonrealBike è un’officina meccanica specializzata in biciclette, bici elettriche e monopattini. Oltre alla meccanica, il negozio si occupa anche di elettronica per le bici elettriche. Gerry Lupo nei locali nuovi di zecca di via Venero offre una vasta gamma di pezzi di ricambio e accessori dei migliori marchi, garantendo qualità e affidabilità ai suoi clienti. Inoltre, all’interno dell’officina, offre anche il servizio di lavaggio per biciclette ed ebike, offrendo quindi un servizio completo per gli appassionati di ciclismo.

L’inaugurazione di MonrealBike è un segnale positivo per i giovani imprenditori come Gerry Lupo, che investono nella loro città e nella loro passione. Monreale e la sua comunità di appassionati di ciclismo possono ora contare su un negozio specializzato per soddisfare le loro esigenze.

Potrebbe interessarti anche: