Vittoria per la 5B del Liceo Artistico “Mario D’Aleo”: il manifesto del SS Crocifisso di Monreale è opera loro

I ragazzi della classe 5B del Liceo Artistico “Mario D’Aleo” hanno vinto il concorso indetto dal Comune di Monreale in occasione della 397ª edizione dei festeggiamenti del Santissimo Crocifisso. Il dipartimento artistico coordinato dal professor Giovanni Alvich ha coinvolto le classi terza, quarta e quinta, che hanno prodotto numerose proposte progettuali sotto la guida dei docenti di discipline pittoriche.

Il manifesto vincente è stato realizzato dalla classe 5B, con l’impaginazione digitale curata dal professor Vincenzo Giovinco. Realizzato esclusivamente a china, il manifesto ritrae il capo coronato di spine e solamente una porzione del volto del crocifisso, in un taglio fotografico dell’immagine che comunque conserva la riconoscibilità del SS crocifisso di Monreale. L’aureola d’argento è stata utilizzata come elemento grafico-decorativo che si fonde con lo sfondo verde, circondata da una filata di tessere musive, richiamo all’arte del mosaico, simbolo distintivo del Liceo Artistico e della città di Monreale.

Il sindaco Alberto Arcidiacono e gli assessori comunali consegneranno un riconoscimento alla classe vincitrice e a tutti gli studenti partecipanti al concorso durante una cerimonia che si terrà nei prossimi giorni nella Sala Rossa del Palazzo di Città. L’assessore all’Unesco Letizia Sardisco ha ringraziato tutti i professori che hanno collaborato alla realizzazione del manifesto, in particolare il professor Giovanni Alvich, Vincenzo Giovinco e la dirigente Loredana Lauricella, per avere accettato l’invito di coinvolgere in modo attivo gli studenti del liceo artistico.

L’obiettivo dell’iniziativa è stato quello di riportare l’attenzione dei ragazzi sulla storia culturale della comunità monrealese e valorizzare il patrimonio immateriale del territorio. I nomi degli alunni vincitori sono Gianfranco Attardi, Andrea Catalano, Valentina Giangrande, Francesco Inchiappa, Fabio Liuzza, Gabriele Lo Giudice, Giulia Salvia, Sofia Settineri e Alessia Spatoliatore. Il Liceo Artistico “Mario D’Aleo” è uno dei licei presenti nel territorio che si caratterizza per l’insegnamento dell’arte e restauro del mosaico, una peculiarità unica nel suo genere che ha permesso la creazione di questo bellissimo manifesto.

