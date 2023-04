Monreale su Linea Verde, il conduttore Rai Beppe Convertini al Duomo

Monreale sbarca su Linea Verde e il conduttore fa visita in città per le riprese della trasmissione di Rai Uno.

Il celebre conduttore televisivo Beppe Convertini è approdato in Sicilia, tra Palermo e le sue affascinanti località limitrofe come Monreale, per registrare una nuova puntata di Linea Verde, il popolare programma di Rai 1 dedicato all’ambiente, alla cultura e alle tradizioni del territorio italiano. Convertini si trova a Palermo anche per presentare il suo libro “Paesi miei”, edito da Rai Libri.

Le avventure siciliane del conduttore cinquantunenne sono state condivise con il pubblico attraverso una serie di foto e storie pubblicate sul suo profilo Instagram. Tra le tappe del viaggio, un’escursione a Monreale, al Duomo e AL chiostro, una visita al centro storico di Palermo e una sosta ad Aspra per incontrare i pescatori locali e ammirare le tipiche “lancitedde”, le pittoresche barche colorate della zona.

“Siete tutti invitati alla presentazione del mio libro ‘Paesi miei’ edito da Rai Libri nello Spazio Cultura Libreria Macaione alle 18:30 in via Marchese di Villabianca 102”, ha scritto Convertini sui social, condividendo il suo entusiasmo per la giornata trascorsa tra le meraviglie della Sicilia.

“Amiche e amici – ha proseguito il conduttore – come state trascorrendo il vostro 25 aprile? Io viaggiando con Linea Verde a Monreale, Palermo, Bagheria in Sicilia”. La puntata registrata nel Palermitano sarà trasmessa domenica 30 aprile alle 12:20 su Rai 1, offrendo al pubblico un’affascinante panoramica delle bellezze paesaggistiche, artistiche e culturali della regione.

Potrebbe interessarti anche: