Festa del SS Crocifisso, i bimbi tornano a baciare il simulacro durante la processione

Torna per la processione del SS Crocifisso di Monreale il tradizionale rito del bacio dei bambini. Monreale si prepara ad ospitare la tradizionale Festa del Santissimo Crocifisso, una celebrazione molto sentita dalla popolazione. Dopo gli anni di pausa a causa della pandemia, la Confraternita ha deciso di ripristinare il rito del bacio dei bambini al simulacro ma con alcune importanti misure di sicurezza.

Il Commissario straordinario Pietro Maranzano ha spiegato che “quest’anno la Confraternita ha deciso di comune accordo di ripristinare questa bellissima ed emozionante usanza di ‘affidare’ i nostri infanti al SS. Crocifisso, ma con alcuni accorgimenti per garantire la sicurezza dei bambini e dei Confrati”.

In particolare, durante la processione per il bacio dei bambini non saranno ammessi bambini al di sopra dei 3 anni di età e non sarà possibile passare fazzoletti o oggetti vari durante le soste del tragitto. Sarà data priorità solamente ai bambini e le soste consentite per il bacio saranno 9, secondo l’elenco fornito dalla Confraternita.

La festa del Santissimo Crocifisso è prevista per il prossimo 3 maggio e la Confraternita si dice fiduciosa nella collaborazione di tutta la cittadinanza per vivere al meglio questa tradizione sentita dalla comunità locale. Inoltre, si ricorda che è possibile avvicinarsi al SS. Crocifisso in Santuario ogni giorno dell’anno o durante le sere della novena accedendo dall’apposita scala posta nel retro del cappellone e durante il posizionamento sotto la maiolica prima della partenza della Processione.

