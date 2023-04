Le eccellenze agroalimentari di Monreale in mostra alla Mediterraria expò

Produzioni agroalimentari d’eccellenza di un gruppo di aziende di Monreale, Partinico, Misilmeri, Corleone, San Giuseppe Jato, San Cipirello e Valledolmo sbarcano all’ombra dell’Etna grazie al progetto Sapori Mediterranei ideato e finanziato dal Gal Terre Normanne nell’ambito del Programma di sviluppo rurale 2014/2020 del dipartimento Agricoltura della Regione Sicilia. L’occasione è la terza edizione di Mediterraria expò, fiera dei sapori organizzata a Catania al centro Le Ciminiere nel solco del modello di sostenibilità e salute della dieta mediterranea. La kermesse è partita giovedì 27 aprile e si conclude sabato 29.

Pasta artigianale prodotta con farina di grano esclusivamente locale, olio extra vergine di oliva di alta qualità, condimenti e conserve a base di materie prime tipiche, miele, biscotti e scorze di cannolo, vino e un liquore alle erbe. Sono le specialità a chilometro zero dell’oleificio Kaggiotto di Monreale; del biscottificio Leone, dell’oleifico Oleum Sicilia e della cantina Don Tomasi di San Cipirello; del pastificio Vescera, dell’apicoltura Mangiò e dell’azienda di conserve Casale del Drago di Corleone; della cantina Buceci di Misilmeri; della cantina Brugnano di Partinico; dell’oleificio Siino di San Giuseppe Jato e delle aziende Trimenia e La Placa-Kassaro di Valledolmo, eccellenze da scoprire nella grande esposizione che prevede la presenza di buyer qualificati del settore food e wine provenienti dagli Usa. Tre giorni conditi da degustazioni e dibattiti sui temi dell’innovazione tecnologica per la crescita delle aziende agroalimentari siciliane, sulla ricerca scientifica come discriminante per il successo sul mercato, sui nuovi bisogni del consumatore e sui modelli attuali per la distribuzione del prodotto. E ancora, lotta allo spreco alimentare declinato per l’ambiente, per l’economia e per la salute, fino all’analisi del comprato agricolo collegato al turismo tra potenzialità inespresse e sinergie possibili.

“Promuoviamo le eccellenze gastronomiche dei territori rurali – spiega Giuseppe Sciarabba, direttore amministrativo del Gal Terre Normanne – creando opportunità di sviluppo per piccole aziende con produzioni di qualità ma poco strutturate sul mercato, supportando i produttori in un percorso di crescita basato sulla tracciabilità esclusivamente siciliana della filiera. Partecipare a Mediterraria expò va in questa direzione, una vetrina che amplia la visibilità delle nostre eccellenze creando sinergie e scambi tra i produttori e i buyer”.

Il progetto Sapori Mediterranei si inquadra nella strategia europea “Farm to fork – dal produttore al consumatore” per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell’ambiente che punti a garantire la sostenibilità della produzione alimentare e la sicurezza dell’approvvigionamento, agevolando il passaggio a regimi alimentari sani.

“Nelle aree interne più del Palermitano come in molte altre zone della Sicilia – conclude Francesco Rossi, direttore tecnico del Gal Terre Normanne – la competitività delle imprese agroalimentari è caratterizzata da una scarsa integrazione delle filiere produttive. Questo progetto intende colmare queste lacune creando nuovi canali di mercato ad un’offerta di prodotti tipici Born in Sicily rientranti nella dieta mediterranea, attraverso accordi fra i territori di produzione e quelli di consumo”.

