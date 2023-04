La festa del SS Crocifisso parte col botto: strade affollate e luminarie apprezzate sui social

Grande successo ieri a Monreale per l’apertura dei festeggiamenti del Santissimo Crocifisso. Un mare di cittadini e visitatori ieri sera ha inondato le piazze e le strade della città normanna per assistere agli spettacoli che hanno dato il via ai festeggiamenti del Santissimo Crocifisso e all’accensione delle artistiche luminarie. Quest’anno, le luminarie hanno creato un’atmosfera davvero surreale, suscitando la meraviglia di tutti.

Molto apprezzati sono stati lo spettacolo musicale “Tributo ai Negramaro in Concerto” in Piazza Guglielmo II e lo spettacolo di cabaret “Putia della Risata” con Stefano Piazza degli artisti Toti & Totino.

Standing ovation sui social per le luminarie installate lungo le vie di Monreale, soprattutto in via Roma, dove un arco campeggia sulle teste delle persone che passano dalla strada; una installazione che a Monreale non si vedeva da molti anni e che ha sorpreso i cittadini che in massa hanno postato numerose foto sui social.

Oggi, sabato 29 alle 17.00, verrà inaugurata la mostra costumi d’epoca dell’Associazione Belle Epoque presso il Circolo di Cultura Italia. Alle 18.30 seguirà lo spettacolo di danza della A.S.D. World Latin in Piazza Guglielmo e, per concludere, la Notte Magica alle ore 21.30 con lo spettacolo musicale “I Quaranta che ballano ’90” in Piazza Guglielmo II.

Questo spettacolo è uno dei più coinvolgenti, con grandi sorprese ed effetti speciali organizzati dall’amministrazione Arcidiacono. È sicuramente il format ufficiale anni ’90 della Sicilia “I Quaranta che ballano ’90”, sponsorizzato da AMG Gas S.R.L. Sarà una notte magica e sfavillante, tutta dedicata alla dance anni ’90, ma apprezzata anche dai meno giovani

Potrebbe interessarti anche: