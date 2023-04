Festa del SS Crocifisso, domani Il Teatro del Fuoco illumina Monreale

La compagnia del Teatro del Fuoco® che si esibisce da quindici anni tra i siti Unesco del Mediterraneo ed in tutto il mondo con il suo alto valore artistico e sociale, approda lunedì 1 maggio alle ore 22.00 in Piazza Duomo a Monreale con lo spettacolo Fire & Light, inserito dal Comune di Monreale nell’ambito del programma dei festeggiamenti in onore del SS. Crocifisso per raccontare i valori positivi di una società multiculturale unita.



Fire & Light spicca per vivacità e brio: è un racconto attorno al fuoco e con il fuoco che tocca le corde di meraviglia e stupore e segna un percorso di luce e di fuoco affascinante e creativo con un turbinio di luci, suoni, un gioco e un dialogo con il fuoco che coinvolge ironia e sensualità, ma anche dolcezza, energia e vitalità con le sue coreografie inconfondibili.



“Monreale è un luogo magico – afferma Amelia Bucalo Triglia, ideatrice del Teatro del Fuoco® -, palcoscenico ideale per questo evento ricco di suggestioni e fascino. Noi siamo felici di festeggiare a Monreale i 15 anni di successo ininterrotto del progetto artistico nato per raccontare l’anima e la bellezza passionale dell’Italia e dei suoi siti Patrimonio Unesco, con un mix di linguaggi espressivi che parlano di devozione ed incanto. Non è un caso che la prestigiosa testata americana Forbes ha inserito il Teatro del Fuoco® nell’elenco dei 12 appuntamenti più cool al mondo per cui vale la pena fare un viaggio grazie al riscontro dei tour operator internazionali”.



Lo Show è un indimenticabile viaggio evocativo tra suggestioni e rappresentazioni di alto livello portate in scena da artisti che, per questa esibizione di Monreale, provengono dalla Repubblica Slovacca, dall’Ucraina e dall’Italia, e sono ai vertici mondiali nelle loro discipline.

Attraverso le coreografie lineari e di assoluta precisione, danzatori e danzatrici vestiranno di luce e di fuoco per raccontare la passione, la gioia di vivere, la creatività e la nascita del mondo con tutti quegli elementi che concorrono a dare energia ogni giorno al creato. Un racconto che “ipnotizzerà” gli spettatori, di qualunque età, costruito per stimolare l’idea di comunità che ancora una volta racconta le proprie storie attorno al fuoco, in cui ogni membro è intimamente e indissolubilmente legato agli altri.



Artisti dalle diverse identità, costumi dai colori sgargianti, muscoli e forme sinuose insieme in coreografie infuocate e messaggi che riportano all’unità, multiculturalità, condivisione, rispetto, hanno fatto sì che il Teatro del Fuoco® diventasse brand testimonial della cultura italiana nel mondo e prodotto di marketing turistico culturale innovativo di alta qualità. Fuoco è vita, energia, conservazione, forza creatrice.

Festeggiamenti Santissimo Crocifisso

Le manifestazioni di oggi 30 Aprile

Ore 17.00 Spettacolo di danza della A.S.D. Danzante Academy – Piazza Guglielmo II

Ore 18.30 Sfilata di moda: “Ad ognuno il suo stile” di Mod’Art – Piazza Guglielmo II

Ore 21.00 Spettacolo musicale: Concerto con arpa di Rossellina Guzzo a cura di “Punto e a capo” – Piazza Guglielmo II

Ore 22.00 Spettacolo di Danza verticale sulle torri della Cattedrale – Piazza Guglielmo II

Ore 23.00 Spettacolo piromusicale a cura di “FA.SI.MA. Eventi e Sapienza Eventi” – Piazza Guglielmo II

