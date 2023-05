Flavia Bargione: la giovane artista monrealese che incanta con la sua voce

Monreale è un paese ricco di arte e cultura, ma anche un luogo in cui emergono tanti giovani talenti. Oggi vi presentiamo Flavia Bargione, la protagonista della nostra intervista. Flavia Bargione ha 14 anni ed è una giovanissima artista e cantautrice monrealese, della borgata di Villaciambra. Fin da piccola ha mostrato ottime doti canore e una predisposizione naturale nei confronti del canto e del palcoscenico.

La benevolenza e la complicità di mamma Tiziana e papà Gaetano l’hanno spinta a intraprendere un percorso di alta formazione artistico-musicale in un’accademia di Palermo “Con noi è tutta un’altra musica”, la quale la sta indirizzando verso quello che è il suo sogno, ovvero affermarsi con professionalità e creare un personalissimo stile nel canto “pop moderno”. Infatti, nonostante la sua giovane età Flavia partecipa già a diversi concorsi canori nazionali, con commissioni presiedute dai più importanti maestri italiani, tra cui Beppe Vessicchio, distinguendosi e arrivando sempre tra le prime al podio. È per questo che oggi Flavia riesce a fare della musica un modo sano per comunicare e farsi conoscere.

La talentuosa Flavia, è stata convocata come ospite, partecipando attivamente alla festa in onore del SS. Crocifisso di Monreale. Lo scorso 28 aprile, presso Piazza Guglielmo II, Flavia si è esibita insieme alla tribute band dei Negramaro, Apollo, cantando il brano “Basta Così”. Un’altra esibizione è stata proposta nella giornata del Primo maggio, a Piazza Spasimo, dove la giovane artista si è esibita come solista, cantando due cover di elevato spessore artistico, ovvero “Hold my Hand” e “Lo Sì”, concitando e animando la piazza con calorosi applausi da parte dei monrealesi che hanno gradito l’esibizione.

“Sono riconoscente per la grande opportunità che mi ha concesso il sindaco Arcidiacono Alberto e tutta l’Amministrazione Comunale di Monreale per aver creduto in me”, queste le parole della bravissima Flavia Bargione.

