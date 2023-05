La “Patruzzu pi la strata”, domani l’emozionante processione del SS Crocifisso

Domani mattina, dopo l’alborata alle 7.30 sul Monte Caputo, si entrerà nel clou della Festa del Santissimo Crocifisso, una delle più attese e prestigiose della Sicilia. Alle 9.00 è previsto l’omaggio al Santuario del SS. Crocifisso della Banda Musicale “Guglielmo II. Seguirà ore 9.30 il Concerto bandistico per le vie della città a cura della Banda Musicale “Guglielmo II”. Alle ore 09.30 Tamburi di Monreale e Tamburi di Aspra in festa per le vie della città. Alle 11.00 avrà inizio il Solenne Pontificale celebrato dall’Arcivescovo Gualtiero Isacchi al quale vi prenderanno parte il sindaco Alberto Arcidiacono, la Giunta e tutte le autorità religiose, civili e militari.

Alle 14.00 è previsto uno dei momenti più emozionanti della festa che richiamerà la grande folla di fedeli, la tradizionale discesa a spalle del Venerato Simulacro del SS. Crocifisso per la scalinata della Collegiata e la sistemazione nella “Vara”, in sosta all’interno del santuario, da parte dei “Fratelli” della Confraternita. Fissata la Croce nello zoccolo della “Vara”, verrà collocata sotto il grande pannello maiolicato e adornata con cuscini di fiori circolari sui quattro lati. Alle ore 16.30 il Corteo della Confraternita del SS. Crocifisso dalla Chiesa di San Castrenze, si sposterà alla Collegiata. Alle 18.00 il suono della campanella segnerà l’inizio della processione del Venerato Simulacro del SS. Crocifisso per le vie della città, accompagnata dal rullo dei tamburi e dall’invocazione dei “Fratelli” che lo porteranno a spalla, secondo il percorso storico stabilito.

A seguito un lungo corteo di fedeli in preghiera, percorreranno il famoso “Viaggio” chiedendo la loro Grazia . Dai balconi allestiti con lenzuola bianche ricamate, i cittadini monrealesi lancieranno petali di rose al passaggio della “Vara”.

Alle ore 24.00 si arriverà davanti al Palazzo di Città dove il sindaco Alberto Arcidiacono e l’arcivescovo Gualtiero Isacchi offriranno un omaggio floreale e successivamente un gruppo bandistico intratterrà la folla omaggiando il SS. Crocifisso. Per concludere, si procederà al rientro in Collegiata per la ricollocazione della Croce all’interno della cappella che lo ospita con gli attesi giochi pirotecnici che concluderanno questa edizione 2023 della Festa del Santissimo Crocifisso a Monreale.

Potrebbe interessarti anche: