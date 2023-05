Ieri pomeriggio Rocco Micale, l’artista monrealese, che con pennelli e acquerelli ha sapientemente immortalato i volti di Serena Rossi, Alfonso Signorini, Fiorella Mannoia, Francesco Gabbani, Maria De Filippi, Vittorio Sgarbi e tantissimi altri, ha consegnato un’altra sua opera. Infatti, a ricevere il ritratto è stato il giovanissimo talentuoso Samu Segreto, il quale si è vivamente complimentato con l’artista.

Come nasce il ritratto per Samu? “Sono amico di Loredana, la mamma di Samu. Lei mi aveva anticipato che Samu stava lavorando sia al film e che probabilmente avrebbe ottenuto la maglia di Amici, noto programma di Maria De Filippi. Quest’estate sono stato a casa di loro, ho chiacchierato tanto con lui, gli ho scattato una serie di fotografie e poi ho iniziato a ritrarre”.

Cosa hai provato nel momento in cui gli hai consegnato il ritratto? “Innanzitutto, aspettavo che finiva il programma per consegnargli il ritratto, ma lui è uscito prima. In seguito, dovevo consegnarglielo circa una quindicina di giorni fa, quando Samu insieme a Beppe Fiorello hanno presentato il film. Tra l’altro ho anche il ritratto di Beppe, ma per un imprevisto non sono riuscito ad andare alla presentazione del film. Ho provato un estremo piacere. Samu è un bravissimo ragazzo, umile e merita tantissimo”.

Cosa ti ha colpito di Samu? “Di Samu mi ha colpito la sua passione per la danza. Penso anche che come attore sia semplicemente strepitoso”. E continua: “Vedere il sorriso di Samu, mentre guardava il suo ritratto, è stato bellissimo”.

L’artista – ai nostri microfoni – ci svela che questa sera consegnerà il ritratto a Giusy Ferreri. Spero di aver colto l’essenza della cantante, sono molto contento e teso nel consegnarglielo.

Potrebbe interessarti anche: