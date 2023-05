Monreale, stesera c’è Giusy Ferreri

Giusy Ferreri si esibirà stasera a Monreale in occasione della Festa del SS Crocifisso, poi domani il giorno della devozione.

La celebre cantante palermitana Giusy Ferreri terrà un concerto nella piazza principale di Monreale questa sera, un concerto all’interno delle festività legate alla Festa del SS Crocifisso di Monreale. L’evento musicale – inizio alle 21.30 – si svolgerà in Piazza Guglielmo II e rappresenta l’ultima serata di manifestazioni “profane” prima dell’emozionante processione di domani, 3 maggio, che vedrà il simulacro del SS Crocifisso portato in spalla dai devoti fratelli per le vie della città.

Giusy Ferreri, nata e cresciuta a Palermo, è una cantante e autrice italiana che si è fatta conoscere dal grande pubblico grazie alla sua partecipazione alla sesta edizione del talent show “X Factor” nel 2008. Da allora, la sua carriera è stata in costante ascesa, portandola a diventare una delle voci più apprezzate del panorama musicale italiano.

Questa sera, Giusy Ferreri porterà sul palco di Monreale alcune delle sue canzoni più famose, tra cui “Non ti scordar mai di me”, “Novembre”, “Stai fermo lì”, “Ma il cielo è sempre più blu” e “Volevo te”. Il suo repertorio spazia tra diversi generi musicali, passando dal pop al soul, e le sue interpretazioni emozionanti e coinvolgenti hanno conquistato un pubblico sempre più vasto nel corso degli anni.

Il concerto di Giusy Ferreri a Monreale è un evento attesissimo sia dai fan della cantante che dai cittadini, che vedono nella sua esibizione un’occasione per trascorrere una serata all’insegna della musica e dell’arte, in un contesto di festa e devozione. Si prospetta una serata indimenticabile, che unirà la passione per la musica all’affetto per le tradizioni locali e la devozione al SS Crocifisso.

