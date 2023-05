Maltempo, confermata al momento la processione del SS Crocifisso

La tradizionale processione del Santissimo Crocifisso si terrà nonostante il tempo incerto.

Nonostante le preoccupazioni legate al tempo incerto, la tradizionale processione del Santissimo Crocifisso a Monreale si terrà come previsto. Ulteriori comunicazioni verranno fornite dalla Confraternita del Santissimo Crocifisso nel caso in cui il maltempo dovesse peggiorare, ma al momento l’evento tanto atteso dai monrealesi e dai tanti pellegrini resta in programma.

La Messa, il Pontificale e la tradizionale discesa del Santissimo Crocifisso dal Santuario della Carrubella sono confermati. La processione avrà inizio alle ore 18:00. Il Solenne Pontificale di oggi sarà presieduto da S.E. Mons. Gualtiero Isacchi, Arcivescovo di Monreale.

Per permettere a tutti di partecipare a questa importante celebrazione, la Confraternita del Santissimo Crocifisso trasmetterà l’evento in diretta streaming sui propri canali Facebook e YouTube a partire dalle ore 11:00. A seguire, verrà celebrata la Santa Messa e avrà luogo la tradizionale discesa a spalla del Simulacro.

