Record su record per il Pioppo Futsal: i campioni che stanno facendo parlare di sé in Sicilia

Il Pioppo Futsal, squadra di calcio a 5 nata da appena un anno, sta macinando un record dopo l’altro e sta facendo parlare di sé in mezza Sicilia non solo per le doti tecniche e sportive mostrate nel campo ma anche per il seguito di tifosi, tra i più agguerriti dell’Isola. Ogni partita del Pioppo Futsal è una bolgia accompagnata da applausi, urla di incitamento, abbracci a ogni gol e rispetto per le squadre avversarie.

Una squadra che in un solo anno ha tagliato un vero e proprio record, vincendo il Campionato di serie D e la Coppa Trinacria, che le ha dato l’accesso a un importante torneo regionale, dove già la squadra allenata dal mister Mosca ha dato ottima prova di sé. Insomma, Pioppo, abbellita con bandierine gialle e verdi, i colori della squadra, festeggia con i suoi calciatori questo incredibile momento di sport e di aggregazione.

Una squadra appena nata che vince il Campionato di serie D e la Coppa Trinacria forse non si era mai vista a Monreale. Una stagione bellissima, considerando le vittorie che danno l’accesso diretto al Campionato di serie C, ma anche esaltante per altri aspetti. “La più grande vittoria – dicono dalla società – è aver creato aggregazione e senso di appartenenza che a Pioppo riaffiora come sempre”. Il fiore all’occhiello della squadra è sicuramente “un grande tifo con pubblico organizzato e un gruppo ultras sempre corretto”, omaggiato dalla squadra del Ficarazzi in una delle ultime partite giocate.

Il Pioppo Futsal si è aggiudicato la Coppa Trinacria di serie D e adesso rappresenterà la provincia di Palermo nella fase regionale della Coppa. Grande onore rende la società al mister Giacomo Mosca: “Siamo grati a lui, un mister eccezionale che ci ha guidato sportivamente e anche a livello societario. È stato creato un gruppo di ragazzi fantastici, prima di essere giocatori, sono persone meravigliose. Una famiglia all’insegna dell’armonia. È stato un anno faticoso ma bello”.

Il Pioppo Futsal rappresenta tanto per Monreale e per la frazione in particolare. “Per tante persone è un riscatto sociale far parte di un gruppo così bello e questi ragazzi non lo dimenticheranno mai. Ora andiamo a cercare di portare avanti la squadra a livello regionale”.

