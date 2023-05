Il monrealese Samuele Segreto sarà il “figlioccio” del Palermo Pride

Il ballerino monrealese Samuele Segreto sarà “figlioccio” del Palermo Pride, in programma il 24 giugno nel capoluogo siciliano. Reduce dalla fase finale del talent show Amici di Maria De Filippi, Samu Segreto sarà al fianco dell’attore palermitano Gabriele Pizzurro, con cui ha recitato nel film di Beppe Fiorello “Stranizza d’Amuri”.

Insieme ai due giovani artisti siciliani, madrina dell’evento sarà l’attrice Beatrice Quinta, mentre la storica attivista Massimo Milani sarà presente in rappresentanza del movimento LGBTQ+. La manifestazione sfilerà per le vie del centro di Palermo per rivendicare i diritti delle coppie omosessuali.

Segreto e Pizzurro, entrambi molto amati dal pubblico giovanile, hanno già collaborato per il film “Stranizza d’Amuri” diretto da Beppe Fiorello, in cui hanno interpretato due ragazzi siciliani alle prese con la scoperta della propria omosessualità in un contesto culturale ancora chiuso e bigotto. La loro presenza al Pride di Palermo vuole essere un segnale di speranza e di apertura mentale per le nuove generazioni.

