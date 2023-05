A Monreale la Giornata delle Biodiversità dedicata a Marilù Monte

MONREALE – Si è svolto questa mattina, presso l’aula consiliare del Comune di Monreale, il convegno dal titolo: “Giornata nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare. La giornata di Marilù!”, organizzato dall’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Palermo e dall’Istituto Comprensivo Statale “Francesca Morvillo” di Monreale.

L’evento, programmato nell’ambito della giornata nazionale della biodiversità, è stato dedicato alla collega Marilù Monte, morta lo scorso gennaio, che tra le tante battaglie personali, ha sostenuto quella per la tutela e la diffusione della susina Sanacore di Monreale, varietà autoctona di susina diffusa solo nelle campagne che circondano l’antica città normanna e la cui presenza è testimoniata già dal 1600.

La biodiversità è uno strumento di futuro che ci racconta da dove veniamo e ci fa capire quale sia il nostro legame identitario con la terra e con il mare. Ma la biodiversità è anche bellezza, è calore ed è sorriso ed è il modo migliore per farci stringere l’uno con l’altro nel pensiero di Marilù. I Dottori Agronomi e Forestali sono spesso in prima linea nell’ambito della biodiversità agricola e di tutto quello che è strettamente legato al territorio, passando per tradizioni, manualità, genialità. Molti sono i casi di agronomi che con il loro lavoro hanno tutelato non solo la crescita della propria azienda agricola, ma l’intero territorio in cui operano.

All’incontro hanno partecipato, tra gli altri, il sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono, il presidente ODAF Palermo, Salvatore Fiore, il presidente Slow Food Sicilia, Fabio Di Francesco, il preside dell’ICS F. Morvillo, Maria Francesca Giammona.