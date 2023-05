Monreale e le sue bellezze in mostra su Rai Uno, domenica a Linea Verde

Verrà trasmessa domenica 21 maggio, alle ore 12,20 su Rai 1, la puntata di Linea Verde dove tra le città protagoniste c’è anche Monreale.

Nei giorni scorsi una troupe della Rai, insieme a Beppe Convertini e Giuseppe Calabrese, i due conduttori dello storico programma che da oltre mezzo secolo racconta l’agricoltura italiana e le sue eccellenze, il territorio e il reparto enogastronomico ed agroalimentare, colonne portanti dell’economia nazionale, era stata prima in sopralluogo poi a fare le riprese per la puntata che andrà in onda domenica prossima.

Con un occhio attento alle nuove frontiere legate alle politiche culturali, energetiche ed ecologiche mirate alla salvaguardia e allo sviluppo del territorio, il programma dà spazio a tradizioni, enogastronomia locale e storia dei territori italiani.

Nella puntata di Linea Verde, in onda domenica 21 maggio Beppe Convertini e Peppone sono in viaggio attraverso la Sicilia Occidentale seguendo le tracce della storia che questa domenica partirà da molto lontano: dai Fenici e dalla città antica di Solunto, arrivando dritta nei nostri piatti. La puntata andrà in onda alle ore 12.20 su Rai1 e RaiPlay.

Tra le tappe del viaggio, un’escursione a Monreale, al Duomo e al Chiostro, una visita al centro storico di Palermo e una sosta ad Aspra per incontrare i pescatori locali e ammirare le tipiche “lancitedde”, le pittoresche barche colorate della zona.