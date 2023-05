Il circolo Biagio Giordano dell’AUSER di Monreale e le fiabe siciliane con Il Maggio dei Libri

Il Circolo Biagio Giordano dell’AUSER di Monreale ha messo a segno un altro importante successo nel corso del mese di maggio, continua infatti la sua attività di presidente Luigi Mazzola e del coordinatore culturale Biagio Cigno per il beneficio dei soci e della collettività della città.

L’Associazione Culturale Illustramente, il Circolo di Lettura di Monreale, ha partecipato alla manifestazione de Il Maggio dei Libri, nota iniziativa nazionale, con un evento speciale dedicato alle fiabe siciliane “Da Giuseppe Pitrè a Italo Calvino”.

Le socie volontarie di Illustramente, che permettono l’utilizzo della Biblioteca comunale di Monreale nelle ore pomeridiane attraverso il loro volontariato gratuito, hanno presentato una lettura espressiva dei racconti “La Sorella del Conte”, “Peppi Sperduto per il Mondo” e “L’Orologio del Barbiere”.

La scelta delle fiabe di Italo Calvino, all’interno delle circa 200 scritte dall’autore, deriva da ben 42 fiabe tratte e tradotte dalle fiabe di Giuseppe Pitrè, celebre studioso delle tradizioni della Sicilia. A fare da filo conduttore tra le novelle lette e del perché della scelta delle stesse è stata la Presidente della Pro Loco di Monreale, Amelia Crisantino.

L’evento ha registrato la partecipazione di numerose lettrici, tra cui Pina Cirino, Rita Curcio, Rosa Granà, Mariella Pecora, Pina Romeo, Pina Sirchia, Anna Trifirò ed Anna Maria Verghi, che si sono distinte per la loro bravura ed hanno saputo coinvolgere il pubblico presente.

L’attività del Circolo di Lettura di Monreale Illustramente, così come quella dell’AUSER e della Pro loco monrealese, è inserita tra le numerose iniziative organizzate all’interno del programma del Centro per il Libro e la Lettura, Il Maggio dei Libri ed il Patto per la Lettura, del quale l’AUSER e la Pro Loco sono soci fondatori.