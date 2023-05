Il monrealese Jo Conti pubblica un nuovo singolo, storia che punta dritto al cuore

Dopo le anticipazioni dei mesi scorsi, Jo Conti è entusiasta di annunciare il lancio del suo nuovo singolo “Cuori Precari”, una canzone toccante e profonda che torna ad esplorare la complessità dei sentimenti umani. Dopo il grande successo del suo “Madre non madre”, l’artista racconta nuovamente una storia che tutti, almeno una volta, hanno vissuto nel corso della propria vita. La storia di un amore non corrisposto, di un’emozione che si rivela essere solo un’illusione, di un’occasione che si trasforma in un errore.

“Cuori precari” parla della difficoltà di comprendere i sentimenti per l’altro, narra dei fraintendimenti che possono nascere durante una relazione. Un tema forte e coinvolgente, che però non manca di essere espresso con una melodia ritmata, con un ritornello allegro e orecchiabile, che rispecchia la filosofia di vita dell’artista: affrontare sempre le difficoltà con il sorriso.

Non è la prima volta che Jo Conti offre al proprio pubblico un brano così profondamente autobiografico e riflessivo. È questo uno dei punti di forza di tutta la sua produzione musicale, che vuole parlare al cuore delle persone. “Cuori Precari” nasce dalla collaborazione di tre grandi talenti del mondo della musica italiana. Il testo è opera dell’autore musicale sanremese Joe Iozzo, noto al grande pubblico per aver lavorato come coautore di Zucchero Fornaciari per “Lisa”, portata al Festival di Sanremo 1982 da Stefano Sani. L’arrangiamento è del Maestro Piero Pellicanò, che ha già contribuito ad altri grandi successi della discografia di Jo Conti. Il brano è distribuito su tutti i principali digital store a partire dal 26 maggio 2023 dall’etichetta discografica indipendente Sorridi Music, di cui Jo Conti è fondatore e direttore artistico.

L’artista è noto anche per la sua capacità di adattare e cantare i propri testi in più lingue e, particolarmente, in spagnolo, lingua in cui si esibisce regolarmente senza difficoltà, abilità che lo ha portato a raggiungere il suo pubblico anche in Spagna e America Latina. Come già accaduto per i suoi maggiori successi degli ultimi anni, anche questo nuovo singolo è stato distribuito nella sua versione spagnola con il titolo “Almas Precarias”, sempre a partire dal 26 maggio 2023.