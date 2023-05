Monreale, fervono i preparativi per “The Catwalk”, sfilata di moda tra arte e cultura

Il prossimo 2 giugno, Monreale si prepara ad ospitare l’attesa sfilata di moda “The Catwalk”. L’evento, organizzato grazie alla collaborazione degli assessorati allo sport, spettacolo e turismo del Comune di Monreale e degli organizzatori della “XX Tre Valli della Conca d’Oro”, coinvolgerà aziende di moda e parrucchieri di Palermo e Monreale in un tour tra i luoghi simbolo dell’arte arabo-normanna, come il Duomo, la facciata del Complesso Monumentale e le torri normanne.

La sfilata sarà diretta dal regista Luca Lo Bosco, che ha ideato uno spettacolo artistico attraverso particolari acconciature curate dal gruppo “Ad ognuno il suo stile”, composto da Salvo Lo Coco, Giuseppe Balsano, Cristina Spinnato e Lily Di Liberto. L’evento è gratuito e aperto al pubblico, che potrà accedere liberamente in piazza Guglielmo II per assistere alla manifestazione di moda.

Ma “The Catwalk” non è solo moda: l’evento infatti rappresenta anche un’opportunità per incentivare l’economia della città, grazie alla presenza dei numerosi sportivi di moto che arriveranno a Monreale per assistere al campionato. A tal proposito, sarà presente un testimonial d’eccezione molto apprezzato dai giovani motociclisti, il pilota francese Stéphane Peterhansel, campione mondiale di enduro.

“The Catwalk” rappresenta un’occasione imperdibile per vivere un fine settimana tra moda, cultura e motociclismo, in una città ricca di storia e fascino come Monreale.