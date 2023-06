Stranizza d’Amuri con Samu Segreto candidato ai Nastri d’Argento 2023

Il film “Stranizza d’Amuri”, con il monrealese Samuele Segreto, allievo di “Amici 22”, ha raggiunto un grande traguardo: la candidatura ai Nastri d’Argento 2023. La pellicola, diretta da Beppe Fiorello, ha conquistato il cuore del pubblico e, in poche settimane, ha raggiunto quasi € 1.000.000 di incassi al Box Office.

Il film è tratto dal romanzo “Stranizza” di Valerio La Martire e trae ispirazione dal delitto di Giarre, uno dei fatti di cronaca nera più noti degli anni ’80. Oltre a Samu Segreto, nel cast figura anche Gabriele Pizzurro.

Samu, intervistato a “Verissimo”, ha raccontato come la passione per la recitazione sia nata in modo spontaneo: “Il lato del cinema è arrivato da solo, non l’ho cercato. È arrivato tramite una locandina di un saggio, dove c’ero anch’io un po’ magrolino, con le occhiaie, i capelli rasati di lato. E a Palermo cercavano un bambino per un film sulla seconda guerra mondiale. Piaceva la mia faccia, ho fatto il provino e da lì sono entrato in un’agenzia e ho cominciato a fare altre cose”.

“Stranizza d’Amuri” ha ottenuto ben due nomination ai Nastri d’Argento: Miglior Esordio e Migliori Costumi. La cerimonia di premiazione si terrà il 20 giugno a Roma, al Museo MAXXI, rappresentando un immenso traguardo per il regista Beppe Fiorello e tutto il cast.

Non resta che attendere per scoprire se “Stranizza d’Amuri” riuscirà a portare a casa uno dei prestigiosi premi in palio ai Nastri d’Argento 2023.