Monreale: workshop degli stakeholder per la prevenzione degli incendi boschivi

L’Imperial College di Londra, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali dell’Università degli Studi di Palermo e con il patrocinio del Comune di Monreale, ha organizzato stamane a Casa Cultura Santa Caterina il workshop di consultazione degli stakeholder sul tema degli incendi boschivi e di interfaccia nel territorio di Monreale. L’evento è stato coordinato dall’assessore comunale Rosanna Giannetto, che si occupa anche della prevenzione degli incendi grazie alla realizzazione del catasto antincendio.

L’assessore, oltre a portare i saluti del sindaco Alberto Arcidiacono e dell’intera amministrazione, ha ringraziato i diversi gruppi di attori presenti che si occupano delle problematiche legate al fenomeno degli incendi nel territorio. All’incontro hanno preso parte i rappresentanti del Corpo Forestale della Regione Sicilia; del Dipartimento dello sviluppo Rurale e Territoriale della Regione Sicilia; del Comando provinciale di Palermo dei Vigili del Fuoco; del Dipartimento regionale della Protezione Civile; dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Palermo; del Comune di Monreale; della Proloco di Monreale; della Proloco di Altofonte; Legambiente Sicilia; dell’Associazione Rangers d’Italia Sezione Sicilia ODV; dell’Ecomuseo Sentieri Culturali dei Monti di Palermo e San Martino delle Scale; della Federazione Lavoratori dell’Agroindustria, CGIL Palermo; del Forum del contratto di fiume e di costa del Fiume Oreto; del Club Alpino Siciliano.

I partecipanti sono stati coinvolti in attività semi-strutturate mirate all’identificazione degli incentivi e degli interessi dei vari gruppi di stakeholder che, a diverso titolo, hanno influenza sugli incendi boschivi e di interfaccia nell’area di studio. Il workshop, che fa parte di un progetto di ricerca più ampio finanziato dal Leverhulme Centre for Wildfire, Environment and Society, rappresenta solo la prima delle attività pianificate nell’area giurisdizionale di Monreale.

A ottobre 2023, a chiusura delle attività previste dal progetto, sarà organizzato, in collaborazione con la SISEF (Società Italiana di Selvicoltura ed Ecologia Forestale), presso l’Ateneo di Palermo, un convegno nazionale nel corso del quale saranno presentati i risultati del caso studio realizzato a Monreale, ma sarà anche l’occasione per analizzare i diversi aspetti riguardanti il fenomeno degli incendi a livello regionale e nazionale.