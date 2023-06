Monreale, studenti Erasmus incantati dalla biblioteca di Santa Maria La Nuova

MONREALE – Studenti incantati davanti al patrimonio librario della biblioteca Santa Maria La Nuova. Si è svolta ieri pomeriggio presso il Fondo Antico della Biblioteca comunale la visita guidata di quindici universitari del progetto CODICIS ERASMUS guidati dalla professoressa Simona Inserra dell’Università di Catania – Dipartimento di Scienze Umanistiche. I partecipanti provenienti dalle università di Barcellona, Piura, Arequipa in Perù, di Puebla e Guadaljara in Messico e la Paz in Bolivia sono stati accolti alla visita del Fondo Antico dalla responsabile della biblioteca comunale Elisabetta Lo Coco.

Obiettivo: formazione specializzata

La visita guidata fa parte di un percorso di due giorni dedicato alla conoscenza di archivi e biblioteche di Palermo e Monreale a completamento di un viaggio di studio in Sicilia degli studenti impegnati al progetto Erasmus con principale obiettivo la formazione di personale specializzato nella classificazione, catalogazione, tutela e utilizzo del patrimonio documentale e bibliografico e delle attrezzature adeguate alla loro fruizione.