Incidente notturno sulla SS 186: auto si schianta contro il muretto

Monreale – Un incidente stradale si è verificato nella notte lungo la strada statale 186, nel tratto rettilineo tra Pioppo e Monreale. Alle ore 3:15, un uomo alla guida di un’automobile ha perso il controllo del veicolo, andando a urtare violentemente il muretto a bordo strada. Fortunatamente, il conducente è rimasto illeso.

L’incidente ha coinvolto un’auto, una Alfa Giulietta nera, con un solo occupante a bordo, un uomo sulla cinquantina, originario di Partinico. L’uomo stava viaggiando in direzione Monreale nei pressi di piano Tavernelli quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del mezzo, finendo contro il muretto laterale della SS186.

L’auto ha subito danni considerevoli, con gli airbag lato passeggero scoppiati a seguito dell’impatto. Nonostante la violenza dell’urto, il conducente è stato fortunatamente risparmiato da gravi conseguenze.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri. L’auto è stata rimossa e messa in sicurezza dalla ditta di soccorso stradale M.F. Auto di Magnasco Francesco, che ha provveduto a liberare la carreggiata e a ripristinare le condizioni di sicurezza per gli altri utenti della strada.