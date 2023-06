Monreale, il Ministro per lo Sport premia gli studenti della Veneziano-Novelli campioni di Calcio a 5

MONREALE – Premiati ieri mattina dal ministro per lo sport e le politiche giovanili Andrea Abodi gli alunni della scuola Veneziano-Novelli, vincitori del Campionato regionale scolastico di Calcio a 5, sezione Cadetti.

In occasione della Giornata dello sport studentesco, celebrata all’istituto Pio La Torre di Palermo, la rappresentativa monrealese, accompagnata dal mister Paolo Scalia, ha ottenuto il prestigioso riconoscimento insieme a tantissimi studenti della Sicilia arrivati alle finali regionali nelle varie discipline sportive.

Una manifestazione partecipatissima per testimoniare l’importanza dei valori sociali ed etici promossi dalle attività sportive e la valenza pedagogica delle scienze motorie nell’ambito dei percorsi educativi. Un’ atmosfera di festa in cui l’entusiasmo dei ragazzi è stato il termometro di un successo che non è solo sportivo, ma è soprattutto formativo, e di cui è artefice la scuola che, grazie allo sport, si conferma, come ha affermato il ministro Abodi avamposto strategico per il recupero della marginalità sociale e l’inclusione dei più giovani.