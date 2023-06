L’olio di Monreale della Miceli&Sensat premiato come “il migliore del mondo”

Nuovo successo per il Made in Sicily: l’olio siciliano “Verde” dell’azienda monrealese “Miceli&Sensat” è stato premiato come Best of the World. Il premio per l’azienda tra Monreale e Roccamena è arrivato al concorso patrocinato dal Ministero dell’Agricoltura e dalla Regione Lazio “Italy Iooa 2023”, assieme ad un olio spagnolo ed uno brasiliano.

Nello stesso concorso, la stessa azienda ha ricevuto il premio Best in Class con “U’Ciuri”. Alla manifestazione hanno partecipato aziende da tutto il mondo, per la valorizzazione dell’extra vergine di oliva di qualità premium.

“Esperienza, tradizione ed innovazione”: sono queste le caratteristiche principali che hanno consentito all’azienda Miceli & Sensat di conquistare in pochi anni dalla sua nascita i più prestigiosi riconoscimenti in tutto il mondo, trasformandola nella azienda siciliana più premiata a livello nazionale ed internazionale nel 2023 con ben 32 premi.

Tra cui il premio Leone d’Oro International al miglior olio biologico Italiano a “U’CIURI”. Concorso Ercole Olivario, organizzato dalla Unione delle Camere di Commercio Italiane, “U’CIURI” ha ottenuto il Premio speciale Miglior olio Biologico.

Concorso Monocultivar di Gino Celletti ,”U’CIURI” ha ottenuto il Best Biologico of the World ed il premio Best Drip of the World al “DELICATO”. Gambero Rosso, Guida degli oli , Best New Entry 2023 e Tre Foglie a “VERDE”. Lodo Guide Premio come miglior IGP d’Italia 2023. Premio il Magnifico, Best Italia Insulare e tra i sei finalisti internazionali a “VERDE”.

È poi ancora l’ingresso nella Guida spagnola EVOLEUM Best of the World varietà Nocellara del Belice. Concorso portoghese Ovibeja 2° Premio Assoluto come miglior fruttato medio a “U’CIURI”. Concorso Olive Japan , Medaglia Premier, su 702 oli in concorso. Concorso Athena Iooc di Atene Premio alla miglior azienda biologica del Mondo e il doppio Oro a “DELICATO”, Oro a “U’CIURI”.