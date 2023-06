Il monrealese Samuele Segreto premiato ai Nastri d’argento per Stranizza d’Amuri

Il ballerino e attore monrealese Samu Segreto si sta togliendo grandi soddisfazioni. Oltre alla danza, ha una carriera di attore già avviata avendo recitato in diversi film, tra cui il recente “Stranizza d’amuri”, tratto dall’omonimo romanzo di Valerio La Martire. Una pellicola che ha riscosso successo al botteghino e con la critica.

Nella serata di ieri, durante la premiazione dei Nastri d’argento, Samu Segreto ha ricevuto un premio insieme al collega Gabriele Pizzurro e al regista Giuseppe Fiorello, che ha vinto come miglior esordio. A consegnare il premio è stata Vittoria Puccini. Samuele ha ricevuto il ‘Premio Graziella Bonacchi’ che ricorda un’agente molto amata dal cinema italiano, per un’intera generazione di attori e autori che ha lanciato, un premio che va ai migliori esordienti nel mondo del cinema. L’annuncio viene da Rai Cultura: “Nastri d’Argento a Giuseppe Fiorello, miglior esordio alla regia con Stranizza d’amuri. Premiato anche con il Nastro della legalità e per i due giovani protagonisti Samuele Segreto e Gabriele Pizzurro”.

Samu Segreto ha festeggiato poi su Instagram, condividendo foto della premiazione. Si tratta di un traguardo importante anche per Giuseppe Fiorello e Gabriele Puzzurro. I due giovani attori hanno conquistato il pubblico. Non si sa se Samu Segreto ha altri progetti cinematografici, ma qual che è sicuro è che può aspirare a una carriera di successo. Intanto “Stranizza d’amuri” potrebbe andare presto in onda in prima serata Rai, ma non c’è ancora l’ufficialità. Sarebbe una grande notizia per Samu Segreto e tutti i protagonisti del film.