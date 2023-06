Concerti, spettacoli, cabaret: la ricca “Estate Monrealese” al via dall’1 luglio

Cinema, spettacoli, cabaret, canta vip, cover band, street food, grandi eventi per bambini, Festival organistico di San Martino delle Scale, serata Vintage, laboratori di arte circense,sono numerose e varie le manifestazioni inserite nel cartellone dell’Estate Monrealese promosse dal Comune di Monreale, presentate oggi pomeriggio nella salone di Casa Cultura Santa Caterina, dal sindaco Alberto Arcidiacono, dal presidente del Consiglio Comunale Marco Intravaia e dagli assessori al Turismo Fabrizio Lo Verso,dall’Assessore all’Unesco Letizia Sardisco e alla polizia Municipale Giuseppe Di Verde, che hanno lavorato per mettere su una rassegna estiva che coinvolgerà grandi e piccini sia a Monreale che nelle frazioni del territorio monrealese.

Gli eventi prenderanno il via giorno 1 Luglio con il Concerto “A PINK FLOYD EXPERIENCE” . In programma anche un super evento di divertimento per bambini ai quali è dedicato anche lo spettacolo – UN MARE DI TEATRO di “Bianca Cipudda”

Associazione culturale Piccolo Teatro Patafisico. Per i giovani sono state inserite le tribune band e riproposto il grande spettacolo musicale dei 40 che banno i 90.

“Siamo davvero felici per questo cartellone – ha dichiarato il sindaco Arcidiacono- realizzato grazie alle misure straordinarie nostre e il contributo degli sponsor .

Sarà una bella estate con comici, artisti e professionisti che si ripropongono e che daranno grandi risultati. Un’estate che ci fa rimanere la voglia di rimanere in città”.

“È uno dei cartelloni più’ ricchi degli ultimi anni – ha detto il presidente Intravaia -che richiamerà e coinvolgerà grandi e piccini che potranno trascorrere momenti di divertimento e di svago”.

“E’ un cartellone che ci farà divertire – ha aggiunto l’assessore Lo Verso- che inizierà giorno 1 luglio e si chiuderà il 30 settembre. Sarà riproposta meglio di tutte le altre edizioni, l’Anno di Guglielmo.

Altre iniziative saranno organizzate al Castellaccio. Tutti i fine settimana ci saranno eventi che coinvolgeranno tutte le fasce d’età. Un cartellone che è frutto del lavoro di assessori e consiglieri”.

L’assessore Sardisco si è soffermata a presentate le varie manifestazioni sportive e il festival degli artisti di strada e altri spettacoli per bambini che lo scorso anno hanno ottenuto un notevole riscontro.

L’assessore Di Verde infine, ha reso noto che per tutti gli eventi sarà garantita la presenza delle assiciazione di protezione civile del territorio che verranno coordinati dal Comando di Polizia Municipale e ldall’Ufficio di protezione comunale.