Arriva “Giarena”, il nuovo singolo del monrealese Mess che ci trasporta nell’estate

MONREALE – Da venerdì 30 giugno sarà in rotazione radiofonica “Giarena” (Joseba Publishing), il nuovo esplosivo singolo del talentuoso cantante monrealese Pietro Messina, in arte Mess, già disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale dal 23 giugno.

“Giarena” è un brano irresistibile composto a quattro mani dallo stesso Mess insieme a Luca Napolitano (Amici 8) con la magistrale direzione artistica di Gianni Testa. La canzone dal sapore prettamente estivo è caratterizzata da un sound latino avvolgente che trasmette la voglia di libertà e pura spensieratezza. Con il suo ritmo travolgente che strizza l’occhio al reggaeton, “Giarena” ci ricorda che l’estate è finalmente arrivata!

Dicono che la felicità duri un solo istante, proprio come un amore estivo, proprio come una canzone che ti resta nella testa, proprio come “Giarena”. L’artista racconta: «“Giarena” è la perfetta colonna sonora dell’estate e racconta della spensieratezza, della libertà e della ventata di freschezza che entra dentro ognuno di noi con l’arrivo della bella stagione. Con lei tornano nuovi amori, nuove amicizie, nuovi viaggi e sogni da realizzare. Io e Luca abbiamo voluto creare un pezzo che resta nella testa e nel cuore, perfetto per far divertire e ballare tutti, mettendo insieme strofe moderne e un ritornello indimenticabile!».

Il videoclip di “Giarena” diretto dal talentuoso regista Marko Carbone è stato magistralmente girato in giro per la splendida Sicilia. L’impronta del video è proprio quella di trasportare lo spettatore nel pieno ritmo e clima spensierato ed estivo del brano, esaltando il carattere versatile, grintoso e travolgente del cantautore Mess. Insomma, l’estate può finalmente iniziare con “Giarena”! Dal 30 giugno in tutte le radio, non mancate!