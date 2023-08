Estate ricca di eventi a Monreale, il programma del weekend

Monreale – Proseguono gli appuntamenti estivi a Monreale e nelle sue frazioni, con un ricco calendario di concerti, spettacoli e rassegne organizzate dall’Assessorato al Turismo del Comune. Un’estate Monrealese all’insegna della musica, del cinema e della cultura.

Si comincia venerdì 11 agosto con il concerto della band “Dire Action” in Piazza Guglielmo II a Monreale. Il gruppo proporrà le hit dei Dire Straits in un tributo imperdibile per gli amanti del rock. Sabato 12 agosto, sempre in Piazza Guglielmo II, sarà la volta de “I Pu” Pooh Official Tribute Band, una delle più note cover band dello storico gruppo italiano. Gli appassionati potranno riascoltare i grandi successi che hanno segnato intere generazioni.

Sempre sabato 12, ma con inizio alle 21 presso la splendida Basilica Abbaziale di San Martino delle Scale, prosegue il XXXVI Festival Organistico con il recital del maestro W. Boenig, evento imperdibile per gli amanti della musica classica.

Domenica 13 agosto torna in Piazza Guglielmo II l’appuntamento con “Cine-Piccoli”, la rassegna di film per bambini e famiglie organizzata dall’associazione Allunaggio. In programma la proiezione del cartoon Disney/Pixar “Inside Out”, perfetto per una serata di grande cinema all’aperto. Il programma proseguirà per tutto il mese con tanti altri appuntamenti tra musica, cultura e spettacolo.