Monreale, Democrazia Partecipata: i cittadini scelgono il maxischermo per il Cine Teatro Imperia

Monreale – Si è registrata una buona partecipazione da parte dei cittadini di Monreale per la scelta relativa all’utilizzo delle somme della Democrazia Partecipata: sono 192 le istanze pervenute al Comune quest’anno, sei volte di più rispetto al 2020 e il triplo rispetto al 2022.

“Siamo riusciti ad aumentare in modo significativo la partecipazione grazie all’impegno per coinvolgere attivamente la cittadinanza nella votazione” dichiara l’Assessore Fabrizio Lo Verso, che ringrazia tutti coloro che si sono prodigati per raggiungere questo obiettivo.

La scelta dei monrealesi quest’anno è ricaduta sulla proposta di “Attivazione del Cinema presso la struttura comunale ‘Ex Cine-Teatro Imperia’ mediante l’acquisto di un maxischermo”, che ha ottenuto 103 voti contro gli 89 voti ricevuti dall’idea della “Creazione del Museo Teatro dei pupi siciliani”.

Il sindaco Alberto Arcidiacono esprime soddisfazione: “Si vede che questo istituto della Democrazia Partecipata comincia ad essere apprezzato e compreso dalla città. Siamo contenti di aver ricevuto un numero considerevole di proposte”.

L’importo di 13.519,05 euro, pari al 2% dei trasferimenti regionali per il 2023, verrà quindi destinato all’acquisto del maxischermo per il Cine Teatro Imperia, come deciso dalla Commissione comunale presieduta dal Segretario Giovanni Impastato.

Si tratta di uno strumento atteso da moltissimo tempo, che consentirà finalmente di ridare vita al cinema nello storico Cine Teatro Imperia, nel cuore della città. Una vittoria per la cultura e la socialità a Monreale.

“Uno strumento che comincia ad essere apprezzato dalla città, che permette ai cittadini di essere protagonisti nelle scelte che riguardano la loro comunità” dichiarano il Sindaco Arcidiacono e l’Assessore Lo Verso.