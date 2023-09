Paura per albero caduta sulla strada a Piano Geli, “Serve ricognizione urgente”

Paura questa mattina a Piano Geli per la caduta di un albero lungo la carreggiata della strada provinciale che conduce a Palermo, nei pressi della “Madonnina”. Solo per pura casualità, per fortuna, al momento non transitavano mezzi.

Un problema, quello dei dissesti, che si presenterà puntuale con l’arrivo delle prime piogge dopo i grandi incendi estivi che hanno martoriato il territorio, soprattutto quelli di Monte Caputo, San Martino delle Scale e Piano Geli. “Necessaria una ricognizione urgente da parte degli organi competenti – dice Antonino Randazzo, Capogruppo del Movimento 5 Stelle Consiglio Comunale di Palermo -. La stagione invernale ormai alle porte rischia di rendere ancora più fragile ed insicuro un territorio già devastato dallo spaventoso incendio dello scorso fine luglio”.

“A breve interverranno gli operatori del Comune per la rimozione”, ha fatto sapere intanto l’assessore monrealese Luigi d’Eliseo.

Aggiornamento: l’assessore comunica che l’albero è stato rimosso.