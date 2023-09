Monreale approda sull’App IO: come funziona per comunicare coi cittadini

“L’amministrazione Arcidiacono invita i cittadini a registrarsi per ricevere servizi e news”

Il Comune di Monreale è fra le Pubbliche Amministrazioni presenti sulla APP IO

IO è un’applicazione per smartphone e tablet gratuita italiana, realizzata dal Dipartimento per la trasformazione digitale, in collaborazione con PagoPA, con l’obiettivo di rendere i servizi delle pubbliche amministrazioni accessibili ai Cittadini su un’unica piattaforma.

L’applicazione permette di interagire e di restare in contatto con tutte le Pubbliche Amministrazioni italiane, locali e nazionali, raccogliendo i servizi (comunicazioni, pagamenti e documenti) in un’unica app.

Per iniziare a utilizzare IO basta scaricare l’app e registrarsi con le proprie credenziali SPID o, in alternativa, con la propria Carta d’Identità Elettronica (CIE).

Questo rende IO un canale sicuro: autenticarsi all’app tramite un’identità digitale forte (SPID o CIE) significa garantire la tua identità certa e inequivocabile agli Enti che erogano i servizi di tuo interesse. Inoltre, il PIN e i dati biometrici utilizzati per accedere all’app vengono conservati criptati solo nel proprio telefono.

Impostando le preferenze, potrai inoltre decidere quali servizi attivare, quali notifiche ricevere e come riceverle.

Ieri pomeriggio il dirigente dell’Area Finanziaria del Comune di Monreale Pietro Bevilacqua ha organizzato l’evento formativo con tutti i responsabili dei servizi interessati compreso il servizio stampa e comunicazione che attraverso l’app invierà tutte le news ufficiali.

Per il Comune è già attivo nell’App IO il servizio: “Avviso di scadenza Carta d’identità” per aiutarti nella gestione della scadenza del tuo documento e fornirti le indicazioni utili per il rinnovo.

L’elenco dei servizi è in continuo aggiornamento e si arricchirà di nuove opportunità.

È importante altresì iscriversi al portale del cittadino del comune di Monreale (che conta ormai oltre 3600 iscritti) per poter ricevere tutte le news e informazioni da parte del comune di Monreale, per depositare atti che verranno immediatamente protocollati senza doversi recare allo sportello o per verificare la propria posizione Tari ed Imu effettuando con qualsiasi mezzo di pagamento elettronico gli eventuali pagamenti. App io sarà un innovativo strumento per raggiungere tutta la cittadinanza. Per accedere ad app io necessità che il cittadino sia in possesso di Spid o della carta di identità elettronica con relativo pin.