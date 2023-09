Monreale, il sindaco lavora per attivare un altro scuolabus

Monreale – Sono molti i bambini di Monreale che quest’anno sono rimasti senza il servizio di trasporto scolastico a causa dell’elevata richiesta. Tanti i genitori di bambini che vivono nelle periferie lamentano difficoltà nell’accompagnare i figli a scuola. Un disagio non indifferente che ha spinto diversi cittadini a chiedere un intervento al Comune.

Ora, come confermano l’assessore Antonella Giuliano e il consigliere Giulio Mannino a MonrealeLive, il sindaco di Monreale sta lavorando ad un piano per incrementare il servizio. L’idea sarebbe quella di mettere in strada un ulteriore scuolabus per soddisfare più richieste possibili ed evitare l’esclusione di molti bambini dal servizio.

Quest’anno le domande per lo scuolabus sono state numerosissime, superando di gran lunga i posti disponibili. Di conseguenza, la graduatoria ha lasciato fuori diversi alunni, soprattutto di famiglie che risiedono nelle zone più distanti dal centro. Un disagio che il primo cittadino sta cercando di risolvere in tempi brevi.

Il nuovo mezzo permetterebbe di accogliere un maggior numero di richieste ed evitare che tanti bambini debbano rinunciare al trasporto verso la scuola. “Ringraziamo il sindaco per aver preso a cuore le istanze dei cittadini, come è solito fare con tutte le altre richieste che provengono da noi consiglieri”, dichiara Mannino. “Speriamo che in breve questi disagi per i nostri piccoli concittadini possano finire e che tutti possano usufruire del servizio”.