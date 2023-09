Cambi di casacca a Monreale, consigliere lascia Forza Italia per Fratelli d’Italia

“Egregio Presidente, le scrivo per comunicarle che il sottoscritto Silvio Terzo, consigliere di Forza Italia di questo Consiglio comunale, lascia formalmente il partito per unirsi al gruppo consiliare di Fratelli D’Italia da lei formato, a sostegno dell’attuale Sindaco, Ing. Alberto Arcidiacono”: è quanto si legge nella nota indirizzata alla Presidenza del Consiglio comunale di Monreale, consegnata ieri mattina, all’ufficio di protocollo.

Ufficializzazione del passaggio

Oggi pomeriggio, intanto, Silvio Terzo ha voluto fortemente ufficializzare il passaggio attraverso una breve cerimonia, presso la sede del coordinamento locale del partito, che ha visto la partecipazione del Coordinatore locale Sebastiano Raciti, del Deputato regionale On. Marco Intravaia, del Consigliere comunale Santina Alduina e di un folto gruppo di sostenitori.

Chi è Silvio Terzo

Cinquantenne, appartenente all’Arma dei Carabinieri, dipendente della Banca d’Italia, dottore in Economia Aziendale e con due legislature a carico, il Consigliere comunale andrà ad arricchire il gruppo consiliare costituitosi lo scorso 13 settembre. Di fatto, sarà il quinto componente del nuovo schieramento, rappresentato nella squadra di Governo dall’assessore all’Istruzione Rosanna Giannetto, dopo Marco Intravaia, Pippo Lo Coco, Santina Alduina e Riccardo Oddo.

Le motivazioni del passaggio

“Ho deciso di sposare questo progetto – afferma Terzo – in quanto condivido le linee programmatiche dettate dal partito, espressione dell’attuale Presidente del Consiglio dei Ministri, del Presidente del Consiglio comunale Marco Intravaia e che gode di una organizzazione sana e ben strutturata a livello nazionale. Tale risultato – continua l’ex forzista – non puó che essere attribuito all’importante impegno politico profuso in questi anni. Da domani, sarò nuovamente a lavoro per condividere idee e progetti con il mio nuovo gruppo – conclude – con l’auspicio di ottenere, attraverso la politica del fare, importanti risultati”.

Le reazioni nel partito

Non sono mancate le parole di benvenuto di Marco Intravaia, presidente del Consiglio comunale, alla guida del progetto politico del partito nella città normanna: “Accogliamo il consigliere Silvio Terzo nel gruppo di Fratelli d’Italia che diventa sempre più numeroso a Monreale. Con la sua esperienza sono certo saprà dare un prezioso contributo al partito, al progetto politico che mi onoro di ispirare, e all’amministrazione guidata dal sindaco Alberto Arcidiacono. Continua il processo di radicamento sul territorio di FdI e di progettualità ispirata ad una visione di crescita e sviluppo. Al consigliere Terzo il benvenuto da parte mia e di tutto il gruppo”.

Il passaggio è stato inoltre accolto con grande entusiasmo dal Coordinatore cittadino, Sebastiano Raciti: “Parliamo di un rappresentante delle forze armate – dice Raciti – impegnato da anni attraverso nobili attività sociali. Un profilo, dunque, che rispecchia alla perfezione i sani valori e principi del partito che rappresento. Per Fratelli d’Italia rappresenta una grande risorsa. Un vero valore aggiunto”. Soddisfazione, infine, è stata espressa dal componente della Consulta di Aquino, Domenico Prestifilippo, il quale accompagnerà Terzo in questo nuovo percorso: “Ritengo sia fisiologica – afferma il delegato – la scelta di aderire a questo nuovo progetto. Negli ultimi mesi – racconta – nonostante le doverose valutazioni, non ho mai esitato, nè celato la volontà di intraprendere questo nuovo percorso all’interno di Fratelli d’Italia, partito che osservo con profondo interesse ancor prima della sua crescita esponenziale a livello nazionale. Sono lieto di farne finalmente parte”.