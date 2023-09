Nasce il gruppo della Democrazia Cristiana nel consiglio comunale di Monreale

C’è fermento politico a Monreale. Gli assessori Luigi D’Eliseo e Giuseppe Di Verde, i consiglieri Valeria Giardi, Giuseppe La Corte e Paola Naimi hanno ufficialmente aderito alla Democrazia Cristiana, costituendo insieme a Flavio Pillitteri il gruppo consiliare del partito.

Una scelta meditata e frutto di un intenso lavoro di confronto sia con la base che con i vertici del partito. I consiglieri hanno maturato la convinzione di poter sviluppare all’interno della DC un impegno politico orientato alla centralità della persona umana e attento ai bisogni del territorio.

Il neonato gruppo consiliare si pone in linea con il posizionamento del partito nella coalizione di centrodestra e continuerà a sostenere l’amministrazione Arcidiacono, rafforzando un percorso già intrapreso dai singoli consiglieri. L’obiettivo è quello di offrire al sindaco e al suo programma spunti di riflessione costanti per il bene e il rilancio della città.

“Come commissario cittadino ringrazio gli assessori e i consiglieri, augurando loro buon lavoro, sicuro che i valori del pensiero moderato orienteranno sempre le loro scelte e i loro comportamenti verso il bene comune” dichiara Giovan Battista Vaglica.

L’esponente democristiano rivolge poi un ringraziamento particolare al segretario nazionale Totò Cuffaro e al dirigente nazionale Nino Dina, che continuano ad avere grande attenzione per il territorio di Monreale.

La costituzione di un gruppo consiliare rafforza la presenza della DC a Monreale, confermando l’impegno del partito per tornare protagonista nel panorama politico locale. I consiglieri democristiani potranno portare avanti le istanze del partito all’interno del consiglio comunale, dialogando con la maggioranza di centrodestra ma anche confrontandosi con le opposizioni.

L’adesione di amministratori con ruoli chiave come gli assessori e consiglieri che hanno aderito al progetto democristiano testimonia la capacità del partito di attrarre classe dirigente locale. Un segnale positivo per il rilancio della DC anche in vista dei prossimi appuntamenti elettorali.