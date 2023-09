Da Piano Renda a Palermo: il Cammino dei Mille sbarca sulla Rai

MONREALE – Un emozionante viaggio, liberamente ispirato al Cammino dei Mille, ai territori che attraversa. Venerdì 29 settembre, alle 18:10 circa su Rai3, il programma Geo trasmetterà un appassionante documentario firmato dal regista Gino Cammarota, dedicato al Cammino dei Mille e ai luoghi del Sud Italia solcati dall’impresa garibaldina.

Un racconto coinvolgente che, partendo dalla ricostruzione storica realizzata dai volontari della Pro Loco di Monreale, accompagnerà i telespettatori in un vero e proprio viaggio attraverso sentieri e paesaggi. Protagonista una parte del Cammino dei Mille, quello da contrada Renda, a Monreale, a Palermo, quando Garibaldi, arrivato a Monreale, invece di andare direttamente a Palermo, fece un giro lungo circa 165 km in modo tale da evitare il presidio borbonico che c’era nella città normanna. I paesi che si incontrano disegnano un anello, da San Martino delle Scale/Pioppo il percorso segue un giro particolare e affascinante. Due le varianti del Cammino: quella lunga, con oltre 150 km e 12 comuni attraversati, e quella breve di 100 km tra montagne, borghi e campagne. Le telecamere documenteranno da vicino la bellezza e la ricchezza di questi territori – dai Boschi della Ficuzza alle colline di Corleone, dai vigneti di Santa Cristina Gela alle bellezze di Piana degli Albanesi, Monreale, – restituendo al pubblico tutto il fascino del cosiddetto “turismo lento”.

Protagonisti del documentario i volti, le tradizioni e le tipicità enogastronomiche dei paesi visitati, che nel Cammino dei Mille possono trovare linfa vitale per un rilancio economico fondato su un turismo sostenibile e destagionalizzato. La voce narrante che ci accompagnerà in questo emozionante viaggio è quella della monrealese Francesca Vaglica.

Regista d’eccezione Gino Cammarota, maestro del documentario naturalistico e firma prestigiosa di Geo con oltre 120 lavori all’attivo: i suoi occhi esperti sapranno cogliere e trasmettere al meglio l’anima più vera di questi luoghi, regalando al pubblico un ritratto autentico e coinvolgente. Appuntamento con la grande divulgazione targata Rai per venerdì 29 settembre su Rai3: il Cammino dei Mille come non è mai stato visto

Chi è Gino Cammarota

Regista e documentarista per il programma “Geo & Geo” con oltre centoventi documentari trasmessi, docente di cinema e maestro del documentario naturalistico. Grazie ad Internet molti suoi lavori si possono trovare in rete, basta cercarli con Google: insegnano a osservare con occhi nuovi il mondo che ci circonda, tante volte Gino Cammarota ha raccontato la vita degli insetti con documentari diventati dei classici, come “Il re delle api” del 2005. Fra i suoi lavori più recenti troviamo un titolo subito intrigante, “Il gusto della bellezza”, che racconta le innumerevoli forme di vita e il fascino del paesaggio agrario della Valle del Mincio, con i suoi Prati stabili e i boschi che circondano i centri abitati. Il Cammino dei Mille è lontano dalle Valli del Mincio, ma Cammarota è pronto a mostrarci un altro volto della bellezza. Ed è qualcosa che stavolta ci riguarda da vicino.