A Monreale arrivano gli ispettori ambientali, c’è l’ok in Consiglio comunale

Monreale – Il consiglio Comunale nella seduta di ieri sera ha approvato su proposta degli assessori Antonella Giuliano – Igiene Urbana e Giuseppe Di Verde – Polizia Municipale – il Regolamento per l’istituzione della Figura dell’Ispettore Ambientale.

Si tratta, come spiega una nota dell’amministrazione, di una figura che avrà il compito di intensificare le attività di prevenzione, vigilanza e controllo per il corretto conferimento dei rifiuti urbani al fine consentire ai cittadini e alle imprese di effettuare una corretta raccolta differenziata e di contribuire alla difesa del suolo, del paesaggio e più in generale alla tutela del territorio. Importante deterrente contro l’abbandono dei rifiuti. Soddisfazione per questo importante risultato è stato espresso da entrambi gli assessori Giuliano e Di Verde che “attraverso la collaborazione dei settori Ambiente e Polizia Municipale hanno fatto fronte comune per risolvere uno dei problemi che riguardano il decoro della città per portare a compimento un importante strumento di prevenzione”.

“Siamo certi – hanno dichiarato gli assessori – che questo contribuirà a garantire un innalzamento degli indici della raccolta differenziata “.