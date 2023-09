Monreale premiato per la prima volta con 23mila euro dalla Regione per la raccolta differenziata

Monreale – Per la prima volta, il Comune di Monreale si è aggiudicato un importante riconoscimento economico dalla Regione Siciliana per i risultati ottenuti nella raccolta differenziata dei rifiuti urbani. Grazie al superamento della soglia del 65% di differenziata, all’amministrazione monrealese è stata assegnata una premialità di 23mila euro, derivante da un fondo di 2 milioni di euro stanziato dalla Regione.

Il decreto congiunto porta la firma degli assessori regionali all’Economia Marco Falcone e alle Autonomie Locali Andrea Messina e premia i Comuni “virtuosi” che negli ultimi anni hanno migliorato sensibilmente le proprie performance nella raccolta differenziata dei rifiuti urbani, raggiungendo e superando gli obiettivi fissati dalle norme regionali e nazionali.

Grande soddisfazione è stata espressa dal sindaco Alberto Arcidiacono e dall’Assessore all’Igiene Urbana Antonella Giuliano, che hanno sottolineato come questo premio sia il frutto di un grande lavoro portato avanti negli ultimi anni: “Un grande lavoro è stato fatto e tanto altro si deve continuare a portare avanti per raggiungere risultati sempre più alti, in linea con standard sempre più competitivi e virtuosi”.

Negli ultimi, grazie all’impegno dell’amministrazione comunale, Monreale ha compiuto passi da gigante nella raccolta differenziata, passando a oltre il 65% del 2022. Un cammino virtuoso che ha visto il Comune normanno sensibilizzare i cittadini, ottimizzare il servizio di raccolta e puntare sulla riduzione dei rifiuti prodotti.

Il decreto assessoriale che premia Monreale è stato pubblicato sul sito della Regione Siciliana e in estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione. E rappresenta un importante riconoscimento per tutta la comunità monrealese, che negli ultimi anni ha collaborato attivamente per migliorare la raccolta differenziata e raggiungere questo ambizioso obiettivo.