“Entro la fine dell’anno Pioppo riavrà la sua delegazione”

Monreale – Entro la fine dell’anno,

Pioppo riavrà la delegazione comunale che era stata soppressa da tanti anni. A darne notizia è il gruppo consiliare di FdI attraverso il capogruppo Pippo Lo Coco che ha voluto annunciare agli abitanti della frazione la bella notizia e ha colto l’occasione per ringraziare il sindaco Alberto Arcidiacono e l’amministrazione comunale.

“La mia interrogazione dello scorso novembre – ha detto Lo Coco – che sottolineava i gravi disagi per circa 6 mila persone che dovevano spostarsi a Monreale anche per una semplice carta d’identità, aveva fatto seguito ad una nota del comune al ministero dell’Interno per chiedere che si ripristinasse la delegazione. Lo scorso agosto, finalmente, il ministero ha accolto la richiesta e fornito tutta la strumentazione necessaria per la possibilità di rilascio della carta d’identità europea”.

“Si attendeva la trasmissione dei nominativi del personale da autorizzare per l’accesso nelle piattaforme. Tale comunicazione è già avvenuta e non appena sarà fornita l’abilitazione all’accesso informatico, il servizio potrà finalmente partire. Ringrazio il sindaco e tutta l’Amministrazione comunale per l’impegno con cui hanno fatto in modo che si raggiungesse questo importante obiettivo”.