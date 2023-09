Torna alla normalità l’erogazione dell’acqua a Monreale dopo una settimana di disagi

Dopo quasi una settimana di disservizi e disagi per i cittadini, finalmente oggi pomeriggio è stato riparato il guasto all’impianto idrico che aveva creato non pochi problemi nell’erogazione dell’acqua pubblica a Monreale. Grazie al lavoro di una squadra di tecnici coordinata dal responsabile dell’ufficio acquedotto, Benedetto Sciortino, sono stati completati gli interventi di riparazione che hanno interessato l’impianto presso il Pozzo Boara.

Da oggi, dunque, il servizio idrico dovrebbe tornare progressivamente alla normalità in tutto il territorio comunale, per la gioia dei residenti che da sabato scorso hanno dovuto fronteggiare i disagi causati dal guasto improvviso. L’amministrazione comunale si è prodigata in questi giorni per venire incontro alle necessità dei cittadini, cercando di limitare per quanto possibile i problemi legati alla mancata erogazione dell’acqua.

L’assessore ai servizi a rete, Rosanna Giannetto, ha espresso soddisfazione per la risoluzione del guasto, ringraziando tutto il personale che si è impegnato senza sosta per ripristinare la piena funzionalità dell’acquedotto cittadino. Un plauso ai dipendenti comunali, al comandante della polizia municipale e alle associazioni di protezione civile Overland ed Evergreen, che hanno collaborato attivamente per gestire l’emergenza idrica degli ultimi giorni.

L’amministrazione comunale, per voce dell’assessore Giannetto, ha voluto scusarsi con i cittadini per i disagi patiti in questi giorni, dovuti ad un evento imprevisto che ha messo in crisi un servizio essenziale come la distribuzione dell’acqua. Ora, superata l’emergenza grazie all’impegno corale di tecnici e volontari, la situazione sta ritornando progressivamente alla normalità.

I residenti di Monreale possono tirare un sospiro di sollievo e tornare ad utilizzare regolarmente l’acqua di rete per i propri usi domestici. L’invito resta quello di un utilizzo responsabile e sostenibile della preziosa risorsa idrica, senza sprechi inutili. La settimana di disservizi ha dimostrato ancora una volta l’importanza di avere un sistema idrico funzionante e mantenuto in efficienza, per non lasciare intere comunità senz’acqua.