Monreale, il Consiglio approva il Bilancio di previsione: La Nostra Terra soddisfatta

Il consiglio comunale di Monreale, ha approvato nel corso della seduta di oggi, il Bilancio di previsione finanziario 2023/2025, atto fondamentale per la programmazione economica e finanziaria dell’ente. Il via libera al bilancio preventivo è arrivato con i voti della maggioranza consiliare.

Soddisfatto il capogruppo de La Nostra Terra, Giulio Mannino, che ha sottolineato come il bilancio sia passato grazie anche al “sostegno determinante del nostro gruppo, tra i più forti all’interno del consiglio comunale”. Mannino ha ringraziato l’assessore al Bilancio Luigi D’Eliseo, il ragioniere generale Bevilacqua e tutti gli uffici, oltre al sindaco Arcidiacono, per “il lavoro svolto negli ultimi anni che ha permesso di approvare un bilancio finalmente in equilibrio dopo molto tempo”.

Il documento contabile, predisposto nel rispetto dei principi contabili contenuti nel decreto legislativo 118/2011, comprende le previsioni di entrata e di spesa per il triennio 2023-2025, oltre agli allegati obbligatori per legge.

Un traguardo importante dopo anni difficili, che consentirà all’amministrazione di programmare interventi e opere necessarie per la città.