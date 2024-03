Il Pioppo Futsal fa bottino pieno a Marsala con una super prestazione

Sabato pomeriggio in quel di Marsala il Pioppo Futsal e il Città di Marsala hanno dato vita a quella che è senza dubbio una delle più belle partite andate in scena in questo Campionato di Serie C2. Quindici gol totali messi a segno dalle due formazioni, un continuo inseguimento che ha divertito tutti i presenti al Campo “Fiumara del Sossio”. Ad avere la meglio sono stati i gialloverdi, che riescono nell’impresa grazie all’incessante sostegno dei propri tifosi che hanno voluto seguire la propria squadra in trasferta nonostante la distanza.

La partita inizia con il Pioppo Futsal che passa in vantaggio a circa 4 minuti di gioco con Di Simone, che piazza la sfera all’incrocio dei pali da posizione proibitiva. I gialloverdi provano a tenere botta e ci riescono fino alla metà del primo tempo quando subiscono prima i pareggio e nel giro di pochi minuti si ritrovano addirittura sotto di 4 reti con un super Scariolo. Il blackout gialloverde sembra prefissare le sorti della gara, ma un lampo di Franco accorcia le distanze allo scadere del primo tempo e chiude il parziale sul 4 a 2 per i padroni di casa.

Il secondo tempo è un’altra storia; i gialloverdi entrano in campo consapevoli che tutta quella gente è venuta fin li solo per loro e non possono e non vogliono deluderli. Nel giro di pochi minuti prima accorciamo Franco trova il gol del 3-4 e poi un super Turi Prestigiacomo in versione capitano trova la rete del pari. Il Pioppo crede nell’impresa e dopo poco riesce a trovare il vantaggio con Franco; Ciolino entra, ruba un pallone e segna il gol del 6-4 facendo esplodere il pubblico gialloverde. I locali non ci stanno e accorciano le distanze con Pellegrino; Di Simone realizza il 5-7. Il Città di Marsala prova con il portiere di movimento, ma viene punito prima da Ventimiglia e poi da Ciolino che trovano altri due gol per i gialloverdi con due tiri da centrocampo che si accomodano sul fondo della porta avversaria, orfana del portiere. Emiliano trova la rete del 6-9, ma non c’è più tempo.

l Pioppo Futsal torna a casa con 3 punti d’oro e una super prestazione. Le due squadre hanno regalato uno spettacolo straordinario ai presenti, tanti applausi al termine del match. I giocatori gialloverdi hanno voluto dedicare questa vittoria ai tanti tifosi che hanno deciso di seguire la squadra in trasferta nonostante gli oltre 100km che separano Pioppo e Contrada Pontefiumarella.