Il Pioppo Futsal torna tra le mura amiche, atteso il Città di Bisacquino al Pala DonBosco

Sabato pomeriggio al Pala DonBosco di Palermo andrà in scena la diciannovesima giornata del Campionato di Serie C2 tra i gialloverdi del Pioppo Futsal e i biancoazzurri del Città di Bisacquino. I gialloverdi non disputano una partita tra le mura casalinghe da ormai il 10 febbraio e vorranno continuare la striscia positiva con il sostegno del fantastico pubblico.

Attualmente il Pioppo Futsal si trova in quinta posizione con 32 punti, in piena zona play-off, mentre gli ospiti vantano la metà dei punti dei gialloverdi e occupano la settima posizione in classifica. La partita d’andata era terminata con il risultato di 4-4, poi rettificato con il 6-0 in favore del Pioppo Futsal poichè tra