Pioppo Futsal, quanto sei bello? 7 vittorie su 7 e pubblico in estasi

Sabato pomeriggio presso il Pala DonBosco di Palermo il Pioppo Futsal ha centrato la settima vittoria consecutiva ai danni del Città di Bisacquino. Partita sempre a senso unico con i gialloverdi che dimostrano sin dai primi minuti di voler mettere le cose in chiaro e archiviare la pratica il più velocemente possibile. Partita sbloccata da Ventimiglia, che con fascia di capitano al braccio regala un gol stupendo su punizione che gira intorno alla barriera e si insacca sotto il sette. Il raddoppio arriva poco dopo con Di Simone, che con uno scambio con Allegra, gonfia la rete per il 2-0. Il Bisacquino reagisce e al primo e unico tiro in porta del primo accorcia le distanze con Marino che porta la partita sul 2-1; prima della fine della prima frazione di gioco ci pensa il Capitano Peppe Ganci a riportare a 2 le lunghezze di vantaggio dei gialloverdi. Secondo tempo che segue lo stesso canovaccio con i gialloverdi che continuano a dettare il gioco e il Bisacquino che si affaccia pochissimo dalle parti di Farnese. Alongi sigla il 4-1 e poi Franco insacca in rete per il 5-1. Ganci trova la doppietta personale per il 6-1 e Allegra chiude definitivamente i conti con il 7-1 finale.

Il Pioppo Futsal rimane saldamento attaccato alle posizioni valide per i playoff, ormai matematicamente raggiunti. Con quella di sabato pomeriggio i gialloverdi hanno conquistato 7 vittorie di fila nel girone di ritorno, raccogliendo tutti e 21 i punti in palio dal giro di boa in poi. Sicuramente il cambio al timone della squadra e i nuovi innesti arrivati a dicembre hanno avuto i suoi frutti, ne sono la prova le prestazioni sempre più convincenti della rosa gialloverde. Tifo spettacolare quello dei tifosi gialloverdi, sempre numerosi e in estasi per le prestazioni della squadra.

Sabato il Pioppo Futsal sarà ospite del Merlo C5, che in quel del Tocha aspetta i gialloverdi con la possibilità di festeggiare la vittoria del campionato.